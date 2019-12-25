Захарова прокомментировала обращение сына застрявшей в Киргизии альпинистки

В МИД России указали на взаимодействие дипломатов с родственниками россиянки.

В Москве прокомментировали сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговициной в российское внешнеполитическое ведомство. В ответе журналистам из информационного агентства "РИА Новости" официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова указала, что наше посольство в Киргизии с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению соотечественницы.

Российское посольство в Киргизии и центральной аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению. Дипломаты, в том числе, были в контакте с родственниками. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы. Речь идет о самой высокой точке Тянь-Шаня. Инцидент прозиошел на высоте примерно в 7 200 метров над уровнем моря. В воскресенье, 24 августа, руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил прессе, что спасатели прекратили поиски россиянки из-за крайне сложных погодных условий.

Фото: МИД России