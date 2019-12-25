В МИД России напомнили о пренебрежении Кишиневом жителями Приднестровья.

Применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии на сайте дипломатического ведомства. Чиновница заметила, что Кишинев продолжает проводить антинародную линию на "фильтрацию" избирателей по принципу благонадежности. В частности, власти республики 15 августа объявили о своих планах по открытию на территории Приднестровья всего 10 избирательных участков. В МИД РФ указали, что во время президентских выборах 2024 года в непризнанном регионе было организовано 30 участков. таким образом сейчас местное население оказалось для действующих властей в Молдавии "избирателями второго сорта, конституционными правами которых можно пренебречь".

Уверены, что на фоне постыдного молчания профильных международных структур свое слово вскоре скажет сам молдавский народ, который хоть и терпелив, но не настолько, чтобы допустить еще четыре года издевательств над собой и своей страной. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова сообщила, что Москва получает многочисленные жалобы жителей из Приднестровья, не понимающих причин их дискриминации по сравнению с молдавской диаспорой в странах Европейского союза, для которой создаются максимально благоприятные условия по голосованию.

Захарова сообщила об увеличении числа иностранцев, желающих переехать в Россию.

Фото: МИД России