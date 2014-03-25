Захарова сообщила об увеличении числа иностранцев, желающих переехать в Россию

В МИД России прокомментировали публикацию пресс-секретаря МВД РФ Ирины Волк о реализации указа президента "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Многие иностранные граждане выражают желание переехать в Россию, а такие обращения регулярно поступают к руководству страны, в том числе из стран европейского региона. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Чиновница заметила, что внешнеполитическое ведомство участвует в работе по выполнению указа главы государства под номером 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Наши посольства и консульства регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией. И таких немало - только за прошедший год документы получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и целого ряда других стран, включенных в перечень правительства РФ № 2560-р. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова отметила, что необходимая памятка для иностранцев, переезжающих в Россию, размещена на сайте и в социальных сетях МИД, а также на цифровых ресурсах заграничных дипломатических учреждений. В Москве отметили, что эти люди у себя дома сталкиваются с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, то время как в нашей стране они находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству.

Фото: МИД России