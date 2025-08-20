В МИД России напомнили о попирании русского языка на Украине, несмотря на положения Конституции.

Западное сообщество ни разу не высказалось о положении русского языка и русских людей на украинской территории, независимо от их нынешних или исторических связей с Москвой. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сообщила, что киевский режим закрепил положение о языках национальных меньшинств в стране в рамках Конституции, но ранее было принято множество законов и подзаконных актов всех видов о ликвидации русского языка на Украине. По словам представительницы внешнеполитического ведомства РФ, таким образом местные власти просто наплевали на положения собственной Конституции.

И все это мировое сообщество, я имею в виду западное, все это съело, ни разу бровью не повело, не сказало ни слова о том, что нарушаются ими же придуманные и ими же внедренные положения всяких международных организаций. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

