В МИД России прокомментировала поведение политиков из ЕС в Вашингтоне.

Встреча европейских политических лидеров с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом была позором всего региона. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сообщила, что главы стран-членов ЕС и местных межнациональных структур умолчали, что их экономическая система "выстроена на костях рабов", а сама Европа забыла о "своих колонизаторских "доблестях".

.... Было бы неплохо, если бы вы навели у себя хоть какой-то порядок. <...> Но если вы считаете, что убивать людей, что запрещать языки, что разгонять законное правительство, это нормально, это не так. Наведите у себя порядок. Постарайтесь хотя бы немного. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны указали, что весь мир видел то, как президенты крупнейших западноевропейских стран, которые еще недавно гордились, кичились своей экономикой, промышленностью, результатами, которые были достигнуты при помощи тех, кого даже не нанимали, а эксплуатировали бесплатно, снова демонстрировали "свою некую особость".

