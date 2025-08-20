В МИД России прокомментировали встречу политиков из ЕС и ВЛадимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Карта Украины в Белом доме служила мощной оплеухой для западных подстрекателей регионального конфликта и лидера киевского режима Владимира Зеленского, чтобы заставить украинского политика прийти в чувство. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала аудитории, что европейские политические элиты считали, что вооруженное противостояние между Москвой и Киевом должно решаться на поле боя. В МИД РФ добавили, что карта не являлась посланием для российского населения, так как для нашей страны в первую очередь речь идет не о территориях, а о людях.

Все понимают, что эта карта ночью перед глазами стоит у Зеленского, у всех этих глав государств ЕС и НАТО. Это очевидно. Они все время бегают с этими картами, что-то друг другу рассказывают, показывают... Для нас это не карты, а люди; духовные и нематериальные ценности, а если и материальные – то те, которые были защищены жизнями предыдущих поколений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что карта Украины в Вашингтоне должна была привести в чувство тех личностей, которые несколько лет подряд, в отрыве от истории, географии и реальности, твердил про поле боя, где всё должно решиться, не понимая в реальности, о чем они говорят.

