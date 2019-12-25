Почти 70 млн рублей получит российская молодежь на свои проекты

Средства выделят на творческие и патриотические инициативы в рамках проекта "Росмолодежь. Гранты".

1 млн рублей могут получить представители молодежи в России в случае победы в конкурсе "Росмолодежь. Гранты". По его итогам 43 организации получат поддержку на общую сумму 69 млн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Деньги могут выделить на интересные творческие инициативы, развитие технологий, а также популяризацию спорта. В первом сезоне от ребят поступило 17 тыс. заявок. Участие принимают также высшие учебные заведения и НКО. Учреждения привлекают российских студентов в добровольчество и науку.

Победители в каждой из 18 номинаций первого сезона конкурса "Росмолодёжь.Гранты" среди физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет станут известны до 19 июня. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ

Отмечается, что самыми активными представителями в первом сезоне оказались участники из Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Мордовии и Московской области.

