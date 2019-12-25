Петербургская биржа объявила о временной приостановке торгов в товарных секциях

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) временно прекратила проведение торгов в своих товарных секциях. Информация об этом была опубликована на официальном сайте торговой площадки.

Администрация биржи занимается выяснением причин, послуживших основанием для остановки торгов. Представители площадки принесли извинения участникам рынка за возникшие неудобства.

Петербургская биржа является ведущей товарной площадкой России. Её основная задача — организация прозрачных биржевых торгов и формирование справедливых рыночных цен на ключевые сырьевые товары и продукцию. Биржа играет доминирующую роль в национальном ценообразовании на рынке нефтепродуктов, нефти, природного газа, лесоматериалов и минеральных удобрений.

UPD: Площадка опубликовала обновленную информацию о возобновлении работы. Согласно официальному сообщению, торги в товарных секциях были запущены поэтапно.

Сначала, в период с 12:40 до 12:55 по мск, проводились сессии в режимах "Аукцион открытия" и "Накопление заявок покупателя". Затем, с 12:55 до 14:55, основная часть секций перешла в режим "Двусторонний встречный аукцион". Исключение составила секция "Газ природный", торги в которой начались позже: торги в режиме "Двусторонний встречный аукцион" по инструментам со сроком поставки "на сутки" проходят с 12:55 до 13:55 по мск.

