Петербургская биржа смягчила ценовые лимиты на бензин и летнее дизтопливо

С 27 апреля Санкт-Петербургская биржа изменяет параметры ценовых колебаний для топлива. Нижний предел снижения цен на бензин марок АИ-92, АИ-95, а также на летнее и межсезонное дизельное топливо уменьшен с -5% до -3% от текущей рыночной стоимости.

Теперь для этих видов топлива будет действовать следующий ценовой коридор: верхний предел роста составит +0,01%, а нижний — -3%. Эти изменения касаются инструментов с поставкой "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба".

Для зимнего и арктического дизельного топлива лимиты остаются прежними: рост до +0,5% и снижение до -10%.

Ранее мы сообщили о том, что запрет на экспорт бензина из РФ расширили на производителей нефтепродуктов.

