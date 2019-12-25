  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская биржа смягчила ценовые лимиты на бензин и летнее дизтопливо
Сегодня, 9:51
208
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

0 0

С 27 апреля Санкт-Петербургская биржа изменяет параметры ценовых колебаний для топлива. Нижний предел снижения цен на бензин марок АИ-92, АИ-95, а также на летнее и межсезонное дизельное топливо уменьшен с -5% до -3% от текущей рыночной стоимости.

Теперь для этих видов топлива будет действовать следующий ценовой коридор: верхний предел роста составит +0,01%, а нижний — -3%. Эти изменения касаются инструментов с поставкой "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба".

Для зимнего и арктического дизельного топлива лимиты остаются прежними: рост до +0,5% и снижение до -10%.

Ранее мы сообщили о том, что запрет на экспорт бензина из РФ расширили на производителей нефтепродуктов.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, санкт-петербургская биржа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии