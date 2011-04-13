В Ленобласти лосихи растят малышей, а лоси отращивают рога

Рога растут до начала августа, затем твердеют и превращаются в крепкую кость.

В лесах Ленобласти лосихи растят малышей, а лоси отращивают рога. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 19 июня.

Самцы каждый год к зиме сбрасывают рога, которые начинают появляться во второй половине весны.

Во время роста будущие орудия турниров представляют собой мягкие, нежные образования, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Самцы к ним относятся очень бережно, ведь, пока рога не отвердели, их легко повредить, например, о сучки деревьев. Павел Глазков, биолог

Рога растут до начала августа, затем твердеют и превращаются в крепкую кость.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре