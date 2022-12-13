Чёрный дятел атаковал видеоловушку во Всеволожском районе

Хулиганские действия оказались не очень продуктивными.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел забавный инцидент с участием черного дятла (желны). Как сообщает биолог и автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков, пернатый "вандал" несколько раз пытался разбить видеоловушку, нанося мощные удары своим крепким клювом.

Пластиковый корпус камеры выдержал натиск, и вскоре любопытная птица потеряла к устройству интерес. Когда удары прекратились, перед объективом предстала сама виновница происшествия — самка чёрного дятла (это удалось определить по небольшому красному пятну на затылке).

Наблюдение показало, что желна не только долбит деревья, но и ищет пропитание в земле. После неудачной попытки "вскрыть" камеру, дятел переключился на поиск насекомых в лесной подстилке. "Лучше уж так, чем портить технику", — с юмором прокомментировал ситуацию Павел Глазков.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция Петербурга начала дежурить у генконсульства Израиля.

Видео: