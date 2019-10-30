Полиция Петербурга начала дежурить у генконсульства Израиля

Усиленные меры безопасности приняты на фоне резкой эскалации израильско-иранского конфликта.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы усилили меры безопасности возле здания Генерального консульства Израиля на Херсонской улице. Как сообщает "Коммерсантъ-СПб", дополнительные наряды полиции также дежурят у Соборной мечети на Кронверкском проспекте. При этом в городе отсутствует консульство Ирана, что минимизирует риски возможных инцидентов.

По данным правоохранителей, за последние сутки вблизи этих объектов не зафиксировано провокаций или нарушений общественного порядка. Усиленные меры безопасности приняты на фоне резкой эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов", нанеся удары по около 100 целям на территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал более 150 объектов на израильской территории. С обеих сторон имеются погибшие и раненые. Израильские власти заявили о намерении полностью ликвидировать иранскую ядерную инфраструктуру.

Ранее Piter.TV сообщал, что израильские военные захватили судно с Гретой Тунберг и другими активистами на борту.

Фото: Pxhere