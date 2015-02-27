  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Yle: Финляндия может восстановить "болотные ловушки" у границы России
Сегодня, 14:39
124
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Yle: Финляндия может восстановить "болотные ловушки" у границы России

0 0

Эксперты заметили, что большую часть времени года данный способ защиты не сработает из-за заледенения.

Финляндия в настоящее время рассматривают возможность использования болот в целях обороны на государственной границе с Россией. Соответствующими данными с местной аудиторией поделились журналисты с телерадиокомпании Yle Согласно сведениям от СМИ, министерство по обороне, министерство по окружающей среде в республике анализируют возможность реализации такого плана. Чиновники намерены использовать для защиты территории болота, расположенные на территории восточной Лапландии.

Легкая бронетехника может преодолеть часть болот летом, но для тяжелой техники и колесного транспорта снабжения болота - серьезное препятствие.

Пекки Товери, экс-начальник Главного управления военной разведки Финляндии

Чачтисно инициатива вызвана давлением на Хельсинки со стороны Европейского союза. Регламент регионального сообщества требует, чтобы Финляндия восстановила несколько миллионов гектаров болот в текущем десятилетии. Такие задачи обойдутся национальному бюджету в сотни миллионов евро.  Юха Хяннинен из финской Ассоциации лесного хозяйства в комментарии изданию выразил сомнения в военной пользе такой статьи расходов. Он заметил, что в Финляндии зимний период длится около полугода, а в холода болота замерзают.

В Финляндии начались военные учения недалеко от границы с Россией.

Фото: pxhere.com

 

Теги: болото, пекки товери, финляндия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии