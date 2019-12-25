В Финляндии начались военные учения недалеко от границы с Россией

В маневрах задействованы 2,2 тысячи человек.

Артиллерийские учения с участием более двух тысяч военнослужащих из сухопутных сих Финляндии и 500 единиц боевой техники начинаются в северной части Финляндии в 100 километрах от государственной границы с Россией в понедельник, 17 ноября. Известно, что маневры проходят под названием Northern Strike 225. Она состоятся в крупнейшем на территории западной Европы полигоне "Роваярви" в Лапландии. Тренировки завершатся 25 ноября.

В маневрах задействованы 2,2 тысячи военнослужащих, включая польское подразделение из Польши. Целью учений стран-членов НАТО является отработка возможностей личного состава в сложных условиях ранней зимы, а также отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня.

Напомним, что первый этап состоялся на том же полигоне в период с 8 по 16 ноября. В нем было задействовано около 200 бойцов.

