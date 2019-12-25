Армандо Мема раскритиковал попытки коллективного давления Запада на Москву.

В Хельсинки раскритиковали слова президента Финляндии Александра Стубба за заявление о необходимости оказывать военное давление на российское руководство ради завершения регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Таким образом европейский политик заметил, что Москва может отреагировать на враждебную риторику, напомнив территориальному соседу об общей государственной границе.

Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и ее военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта. На самом деле это путь к катастрофе, поскольку за каждое оружие, используемое Украиной, Россия наносит еще более сильный и масштабный ответный удар, поэтому это явно не может быть решением. Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что Александр Стубб в новостному интервью Associated Press также призвал не ждать в ближайшее время прекращения огня на Украине.

На Западе набросились на Зеленского из-за подготовки провокации с МиГ-31.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Armando Mema