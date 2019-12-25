Армандо Мема прокомментировал попытку Киева угнать российский истребитель.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский стремится вовлечь страны-члены Североатлантического военного альянса в региональный конфликт на Украине при помощи безрассудных провокаций. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Таким образом иностранный политик отреагировал на попытку властей с Банковой улицы при содействии Великобритании убедить российских пилотов угнать российский МиГ-31 с "Кинжалом", чтобы в последствии его сбили над базой Альянса в Румынии. Мема отметил, что поступки киевского режима становятся опасными и угрожают привести к серьезному военно-политическому кризису между НАТО и Россией.

Зеленский не только отказался от дипломатии с Россией, но теперь и напрямую пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями. Армандо Мема, иностранный политик

Российские силовые структуры от 11 ноября заявила о том, что сорвали операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского самолета МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". По информации от ФСБ, главное управление разведки при украинском министерстве по обороне пыталось завербовать российских летчиков. За выполнение задания пилотам обещали выплатить три миллиона долларов. Украинская разведка планировала направить истребитель с "Кинжалом" в район крупнейшей на территории юго-восточной части Европы авиабазы НАТО, расположенной в румынском городе Констанце.

В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина об испытаниях ядерного оружия.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Armando Mema