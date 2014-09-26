Политик оценил слова Владимира Путина о подготовке к ядерным испытаниям.

Политический деятель из Хельсинки назвал финансирование европейскими государствами прокси-войны против России игрой с огнем. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Таким образом он прокомментировал недавнее поручение российского президента Владимира Путина о внесении предложений по целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Говорю вам, это не шуточки. Это очень серьезно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России. Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что днем ранее глава нашего государства поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совета по безопасности России и внести в Кремль для изучения предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин в среду, 5 ноября, заявил, что поручения лидера страны, касающиеся возможности подготовки к ядерным испытаниям, должны услышать и адекватно оценить власти в Вашингтоне и не только.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Armando Mema