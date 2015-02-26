Поезда "Аллегро" вернутся на рельсы Финляндии под новым брендом Pendolino Plus

В Финляндии запустят модернизированные поезда "Аллегро" на внутренних линиях.

Скоростные поезда "Аллегро", ранее курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, возвращаются на маршруты — теперь уже по территории Финляндии и под новым названием Pendolino Plus. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

В Хельсинки после прекращения движения поездов между Россией и Финляндией осталось четыре состава. Все они прошли модернизацию: в каждом — более 340 мест, а пассажирам предложат три класса обслуживания — стандартный, Ekstra Rauhallinen ("Экстра-спокойный") и Ekstra Plus ("Экстра Плюс").

По информации железнодорожной компании VR, поезда Pendolino Plus будут курсировать по популярным направлениям из Хельсинки в Турку и Оулу. Перевозчик рассчитывает привлечь бизнес-путешественников и туристов, предпочитающих комфорт авиаперелётам.

Эксперты телерадиокомпании Yle считают, что запуск Pendolino Plus может сделать VR серьёзным конкурентом для авиакомпаний на внутренних маршрутах Финляндии.

Ранее мы сообщили о том, что железнодорожниками полностью восстановлено движение на участке Санкт-Петербург – Луга.

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги