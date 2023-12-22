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В Ленобласти ребенок на мопеде пострадал в ДТП
Сегодня, 11:32
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В Ленобласти ребенок на мопеде пострадал в ДТП

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Пострадавший находится  в тяжелом состоянии. 

В Кировском районе Ленобласти началась проверка после ДТП, в котором пострадал ребенок. Известно, что мальчик ехал на мопеде и столкнулся с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел 28 апреля в 17:40 у дома 1 по улице Есенина в поселке Назия. Участниками ДТП стали 33-летний местный житель и 11-летний подросток. После аварии мужчина скрылся, но стражи порядка его нашли и задержали. Отмечается, что у  мотоциклиста были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения. 

В результате ДТП 11-летний ребенок попал в больницу. В  медицинское учреждение его доставили родители. Пострадавший находится  в тяжелом состоянии. 

Полицейские выяснили, что на момент ДТП мальчик был без мотошлема и мотоэкипировки. Проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося. Отметим, что предполагаемый виновник ДТП в период с 2023 по 2024 год около 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. 

Ранее мы писали, что в воскресенье произошло смертельное ДТП с троллейбусом на улице Зины Портновой.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, ленобласть, мальчик на мопеде попал в дтп, мотоциклист, улица есенина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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