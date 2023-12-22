В Ленобласти ребенок на мопеде пострадал в ДТП

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Кировском районе Ленобласти началась проверка после ДТП, в котором пострадал ребенок. Известно, что мальчик ехал на мопеде и столкнулся с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 28 апреля в 17:40 у дома 1 по улице Есенина в поселке Назия. Участниками ДТП стали 33-летний местный житель и 11-летний подросток. После аварии мужчина скрылся, но стражи порядка его нашли и задержали. Отмечается, что у мотоциклиста были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП 11-летний ребенок попал в больницу. В медицинское учреждение его доставили родители. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Полицейские выяснили, что на момент ДТП мальчик был без мотошлема и мотоэкипировки. Проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося. Отметим, что предполагаемый виновник ДТП в период с 2023 по 2024 год около 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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Фото: Piter.tv