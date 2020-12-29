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Власти Петербурга разрешили открыться театрам с 7 января
Сегодня, 21:58
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smirenny

Власти Петербурга разрешили открыться театрам с 7 января

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Заполняемость зрительного зала составит 25%.

В среду, 30 декабря, петербургские власти опубликовали сообщение, согласно которому театры города продолжат свою работу с 7 января. Об этом сообщается на сайте Смольного. 

Театры откроются после того, как разрешение даст комитет по культуре. Важным условием работы также является соблюдение заполняемости зрительного зала на 25%. Кроме того, до 31 января организованным группам детей до 16 лет запрещается посещать театры. 

Ранее запрет на работу театров действовал до 10 января.

Ранее мы писали, что власти Петербурга ввели послабления для работы общепита на новогодних праздниках.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирусные ограничения, петербург культура, театры петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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