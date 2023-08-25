Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до конца 2025 года

Ограничения, вводимые в связи с опасностью распространения коронавируса в Северной столице, продлены правительством города до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщила "Фонтанка".
Постановление о продлении ограничений подписал сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Петербургские власти продлевают действие противоэпидемических мер четвертый год подряд.
Напомним, что данные ограничительные меры, в частности, подразумевают под собой запрет на проведение массовых публичных событий и участия в них. Организация мероприятий численностью свыше 300 человек, которая не согласована с городской администрацией, также подпадает под запрет в согласии с продленными коронавирусными ограничениями.
Ранее стало известно, как следует поступить с жирными салатами на утро 1 января. Рекомендациями поделилась врач-терапевт Надежда Чернышева.
Фото: Freepik
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