До конца 2024 года продлены коронавирусные ограничены в Петербурге

Ограничения распространяются на проведение публичных мероприятий и участие в них.

В Петербурге до конца 2024 года продлили действие коронавирусных ограничений, что следует из постановления городского правительства, опубликованного на сайте Смольного 28 марта.

Ранее антиковидные ограничения продлевали с 31 декабря 2023 года до 31 марта 2024-го. Новое постановление предполагает, что такая мера будет актуальной до 31 декабря этого года.

Ограничения распространяются на проведение публичных мероприятий и участие в них. Речь идет о спортивных, физкультурных, культурных, торжественных, досуговых и других событиях численностью более чем 300 человек. Исключением стали мероприятия, которые согласованы в администрации Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в период с 18 по 24 марта в городе увеличилась на 14,14%.

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