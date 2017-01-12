Предприниматели опасаются возвращения коронавирусных ограничений в Петербурге

Заболеваемость в городе растёт, при этом многие горожане не спешат с ревакцинацией.

По информации главы регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, за последнее время в Петербурге зафиксировано снижение коллективного иммунитета к коронавирусу на 16%. При этом жители Северной столицы не спешат проходить ревакцинацию. Это значит, что риск введения коронавирусных ограничений в городе по-прежнему сохраняется — так, с недавнего времени в больницах снова действует масочный режим.

Однако против масштабных запретов выступают предприниматели. Как отмечает издание Spb.aif.ru со ссылкой на главу самого крупного сообщества рестораторов в Петербурге RestoGR Александра Ружинского, бизнес ещё не до конца оправился от последствий санкций. Эксперт подчеркнул, что на данный момент предприниматели обеспокоены вопросами взаимодействия с поставщиками и сложностями с поставками.

Ружинский подчеркнул, что справиться с санкционным давлением вполне реально, хоть это и стоит больших усилий. А вот угроза коронавируса для того же ресторанного бизнеса гораздо выше.

Самое главное, чтобы нас опять не начали закрывать. Это бьет больнее всего по отрасли, которая, надо понимать, два года была одной из самых пострадавших в связи с ограничениями, а с февраля столкнулась еще и с последствиями санкций. Александр Ружинский, глава сообщества рестораторов RestoGR

Как заключил руководитель, любые ограничения на работу заведений общепита сейчас станут губительными для отрасли.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы удивились долгам за капремонт в новых квитанциях.

Фото: Piter.TV