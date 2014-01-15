В петербургских медучреждениях пациенты снова должны носить маски

При этом персонал в больницах не переставал носить маски.

В петербургских медицинских учреждениях усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Вечером 2 августа во многих СМИ появилась информация о том, что в медучреждениях вновь введут обязательный масочный режим. Но, как объяснили "Петербургскому дневнику" в Комздраве, ношение масок в больницах и не отменяли. Персонал всё время соблюдает масочный режим, а за соблюдением его пациентами теперь будут следить строже.

В петербургские медучреждения еще 21 июля Комздрав направил письма о необходимости соблюдения противоэпидемических мер.

В клинике и поликлинике Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. Никифорова МЧС РФ посетителей пускают только в масках. В Северо-Западном центре им. Соколова навещать пациентов можно только при отрицательном тесте на коронавирус.

Накануне в Петербурге было увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv