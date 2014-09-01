Петербуржцы удивились долгам за капремонт в новых квитанциях

Большинство граждан не понимают, откуда возникает та или иная сумма, указанная в счетах.

За период июля-августа жители Северной столицы столкнулись с большим количеством долгов в квитанциях Фонда капремонта (ФКР). Неразбериха возникла после включения долгов за услугу в счета ЖКХ. Издание aif.spb.ru разбиралось в ситуации, собрав мнения экспертов и горожан.

Уточняется, что в обновленных квитанциях все долги аккумулированы в одной графе и прописаны крупным шрифтом в поле "к оплате". Судя по информации на сайте ФКР, соответствующую рассылку направят всем пользователям личных кабинетов. Предполагается. что нововведение сделает процесс оплаты более удобным.

По словам председателя общества потребителей Петербурга и Ленобласти Галины Козловской, неоднозначные ситуации с новыми квитанциями характерны не только для ФКР, но и для других компаний-монополистов, которые также не спешат давать жителям объяснения о том, как формируется задолженность. Эксперт подчеркнула, что все этапы оплаты должны быть разъяснены в максимально доступной форме, а также добавила, что в её организацию уже поступили десятки жалоб. Как заключила Козловская, граждане должны понимать, каким образом определяется аварийность жилья и куда направляются взносы.

Жители, отчаявшись получить по телефону вразумительные сведения, вынуждены ехать по адресу, указанному в квитанции. Ждать в очереди, чтобы попасть на приём к специалистам и начальникам, писать заявления. Чаще всего страдают пожилые, у которых на учёте каждая копейка. Галина Козловская, председатель общества потребителей Петербурга и Ленобласти

Ранее мы сообщили о том, что жителям Будапештской улицы некорректно начисляли плату за коммунальные услуги.

Фото: ВКонтакте / АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство"