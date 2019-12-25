  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителям Будапештской улицы некорректно начисляли плату за коммунальные услуги
Сегодня, 10:13
152
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Жителям Будапештской улицы некорректно начисляли плату за коммунальные услуги

0 0

В ТСЖ не учли, что в доме стоит прибор учета всех потребляемых коммунальных ресурсов.

Прокуратура выявила, что жителям Будапештской улицы, 7, корпус 1, некорректно начислили плату за жилищно-коммунальные услуги. ТСЖ "Будапештская-7" должно будет устранить нарушения.

Как выяснило ведомство, суммы к оплате были рассчитаны с учетом норматива потребления указанных коммунальных услуг. При этом в доме есть общедомовой прибор учёта всех потребляемых коммунальных ресурсов. В итоге жильцам в квитанциях была выставлена неправильная сумма оплаты за холодную и горячую воду, а также электроэнергию. 

ТСЖ должно будет произвести перерасчет. Ситуация находится на контроле прокуратуры. 

Напомним, что с 1 августа в квитанциях "Петроэлектросбыта" отражется счет за капремонт.

Подписывайте на нашу страницу в "ВКонтакте" и Telegram. 

Фото: Piter.tv

Теги: квитанция, коммунальные услуги, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии