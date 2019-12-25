Жителям Будапештской улицы некорректно начисляли плату за коммунальные услуги

В ТСЖ не учли, что в доме стоит прибор учета всех потребляемых коммунальных ресурсов.

Прокуратура выявила, что жителям Будапештской улицы, 7, корпус 1, некорректно начислили плату за жилищно-коммунальные услуги. ТСЖ "Будапештская-7" должно будет устранить нарушения.

Как выяснило ведомство, суммы к оплате были рассчитаны с учетом норматива потребления указанных коммунальных услуг. При этом в доме есть общедомовой прибор учёта всех потребляемых коммунальных ресурсов. В итоге жильцам в квитанциях была выставлена неправильная сумма оплаты за холодную и горячую воду, а также электроэнергию.

ТСЖ должно будет произвести перерасчет. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что с 1 августа в квитанциях "Петроэлектросбыта" отражется счет за капремонт.

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Фото: Piter.tv