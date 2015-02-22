Петроэлектросбыт включит долги по капремонту в квитанции за ЖКХ

Для жителей Северной столицы обновят формат квитанций за услуги ЖКХ: с этого момента в них будут входить долги за капремонт. Об этом сообщило издание Neva.today со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта. Все задолженности будут сверены с информацией ВЦКП "Жилищное хозяйство".
Как пояснили представители организации, ранее долги по капитальному ремонту размещали в отдельной графе. Теперь они будут располагаться в одной строке вместе с остальными задолженностями.
Ожидается, что за счёт нововведения прибавятся новые клиенты.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на год отложили введение единых квитанций на оплату ЖКХ.
Фото: Piter.TV, Telegram / пресс-сек Красногвардейского
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