В Петербурге на год отложили введение единых квитанций на оплату ЖКХ

Новые квитанции позволяют оплачивать ЖКХ по одному документу.

Жители Петербурга получат обновленные квитанции на оплату счетов ЖКХ не ранее марта следующего года. Только в декабре 2022 года произойдет слияние АО ВКЦП "Жилищное хозяйство" и ЕИРЦ "Петроэлектросбыт". Оно должно было состояться в августе этого года, пишет Neva.Today.

Новые квитанции позволяют оплачивать ЖКХ по одному документу. Переход на новые квитанции будет происходить поэтапно. Оплачивать ЖКХ можно будет, как и сейчас: через сайт, приложение банка или наличными.

Напомним, что коммунальные тарифы фактически выросли на 5% с 1 июля в Петербурге. В комитете отмечают, что при оптимизации расходов суммарный платёж будет ниже. Средний рост цен на коммунальные услуги в 2022 году составит не более 5%, что в три раза ниже текущего уровня инфляции (16,5%). Так, водоснабжение и водоотведение со второго полугодия этого года подорожало на 1,7%, теплоснабжение — на 3,6%, газоснабжение — на 3,2%, а электроэнергия — в среднем на 5%.

Ранее больше 200 млн рублей заплатили петербуржцы за капремонт по долговым квитанциям. Самый крупный долг от собственника на сегодня – 82 тыс. рублей. Чиновники отмечают, что долговая квитанция не является досудебной претензией, лишь информационным уведомлением о накопленных долгах.

Фото: Piter.tv