Больше 200 млн рублей заплатили петербуржцы за капремонт по долговым квитанциям

Заплатившим петербуржцам спишут пени.

В среду, 25 мая, в жилищном комитете сообщили, что за первую неделю рассылки долговых квитанций Фонд капитального ремонта смог собрать более 200 млн рублей, передает "Фонтанка".

Самый крупный долг от собственника на сегодня – 82 тыс. рублей. Чиновники отмечают, что долговая квитанция не является досудебной претензией, лишь информационным уведомлением о накопленных долгах.

Погасить долг можно до 20 июня. Напомним, что Фонд присылает отдельную квитанцию с суммой долга, а оплатившему абоненту спишут пени.

Петербуржцам объяснили, как оспорить долговую квитанцию за капремонт.

Фото: Piter.tv