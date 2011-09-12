Петербуржцам объяснили, как оспорить долговую квитанцию за капремонт

Если информация расходится с квитанциями, то необходимо отправить обращение на сайте Фонда.

Появилась памятка для петербуржцев, которая поможет оспорить долговую квитанцию за капремонт. Ее разработал Фонд капитального ремонта.

Петербуржцы столкнулись с этой проблемой, когда оплачивали услуги через "Петроэлектросбыт", отметили в пресс-службе жилищного комитета.

Так, не согласные с долговой квитанцией должны зарегистрироваться в личном кабинете Фонда. Затем добавить информацию о квартире. После этого можно узнать, какие есть задолженности, можно во вкладке "взносы". Добавим, что в личном кабинете также можно получить полную выписку по счету.

Если информация расходится с квитанциями, то необходимо отправить обращение на сайте Фонда. К нему нужно приложить квитанции и чеки, подтверждающие оплату взносов. Фонд произведет проверку. В пресс-службе добавили, что при необходимости Фонд будем связываться с Петроэлектросбытом или ВЦКП. Ни одно обращение не останется без обработки и ответа, заверили в Фонде.

Напомним, что недавно жители Петербурга пожаловались на несуществующие долги по квитанции за капремонт. Петербуржцы обнаружили задолженности по взносам в ФКР за разные периоды времени. Подобные квитанции пришли как должникам, так и тем, кто платит вовремя.

Ранее мы писали, что петербуржцы стали реже жаловаться на установку вышек 5G. В прошлом году из 54-х обращений подтвердили всего три случая незаконно действующих радиоэлектронных средств.

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