Петербуржцы стали реже жаловаться на установку вышек 5G

В прошлом году из 54-х обращений подтвердили всего три случая незаконно действующих радиоэлектронных средств.

Заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу Сергей Мельников рассказал, что петербуржцы стали реже жаловаться на вышки 5G. Об этом он заявил на заседании рабочей группы городского ЗакСа по вопросу правового регулирования размещения антенно-мачтовых сооружений мобильной связи.

Количество жалоб снизилось, благодаря большой разъяснительной работе. В прошлом году из 54-х обращений подтвердили всего три случая незаконно действующих радиоэлектронных средств.

Ранее мы писали, что мифы о вреде мобильной связи развенчали в правительстве Петербурга. Один из распространённых мифов – базовые станции мобильной связи якобы облучают все живое вокруг себя. Как доказала наука, воздействие базовых станций узконаправленно, а мощность излучения ограничена.

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