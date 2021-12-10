Мифы о вреде мобильной связи развенчали в правительстве Петербурга

Один из распространённых мифов – базовые станции мобильной связи якобы облучают все живое вокруг себя. Как доказала наука, воздействие базовых станций узконаправленно, а мощность излучения ограничена.

В правительстве Петербурга объяснили мифы и стереотипы по теме радиофобии с научной точки зрения. В этом разбиралась команда вице-губернатора Станислава Казарина, передает портал "Строительный Петербург" в пятницу, 25 марта.

Один из распространённых мифов – базовые станции мобильной связи якобы облучают все живое вокруг себя. Как доказала наука, воздействие базовых станций узконаправленно, а мощность излучения ограничена.

Информация о том, что "мобильный телефон облучает человека ежесекундно, работая на полную мощность вне зависимости от уровня сигнала" также является стереотипом. На деле излучение мобильного телефона зависит от дальности базовой станции. Чем дальше станция, тем выше уровень излучения.

Высота размещения антенн по закону составляет не менее 35 метров над уровнем земли. Сигнал от антенны распространяется секторами, а не направлен в конкретную точку. Для равномерного покрытия на базовой станции устанавливается от 3 до 6 антенн.

Эксперты объяснили, почему вышки сотовой связи безопасны. Перед началом их работы проводится измерение интенсивности электромагнитных излучений.

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