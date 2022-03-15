Эксперты объяснили, почему вышки сотовой связи безопасны

Перед началом их работы проводится измерение интенсивности электромагнитных излучений.

Вышки сотовой связи не несут никакой опасности. Об этом заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с "Петербургским дневником". Таким образом он ответил противникам новых вышек.

Недавно стало известно, что конструкцию хотят возвести на улице Джона Рида. Ее собираются строить рядом с жилыми домами.

У микроволновой печи гораздо больше поток энергии, и один разогрев дает такое электромагнитное поле, какое дает вышка в режиме 24/7. Денис Кусков.

Площадь для вышек выделяет комитет имущественных отношений, а за вредными последствиями следит Роспотребнадзор. В надзорном ведомстве отметили, что, если разрешение на сооружение вышки дано, значит, на первом этапе все правила были соблюдены. На втором этапе производятся контрольные измерения интенсивности электромагнитных излучений. Если показатель выйдет за допустимые цифры, то вышку в течение трех дней запретят к эксплуатации.

Один из депутатов выступал за то, чтобы запретить устанавливать вышки сотовой связи. Вице-губернатор Станислав Казарин прокомментировал такую инициативу.

Фото: Piter.tv