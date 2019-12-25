Станислав Казарин прокомментировал инициативу запретить вышки сотовой связи

Вице-губернатор ответил, что город старается решать проблемы не только запретами.

Вице-губернатор Петербурга, который курирует комитет по информатизации и связи, прокомментировал предложение депутата Александра Кущака запретить устанавливать оборудование для сотовой связи и Интернета. Станислав Казарин призвал не принимать поспешных решений, 15 декабря он опубликовал пост на странице в "ВКонтакте".

Накануне Кущак обратился к Александру Беглову с депутатским запросом. Он попросил определить, кто может устанавливать антенно-мачтовые сооружения. До принятия единых правил, по его мнению, монтаж нужно запретить.

Город старается решать проблемы жителей не на основе "запретительной" риторики, а исходя из реальной ситуации, без популизма и скороспелых решений. Нам нужен глубокий общественный анализ проблемы и поиск законных методов ее решения. Мы не должны основываться на принципах "взять и запретить". Станисла Казарин.

Вице-губернатор вспомнил инициативу "Чистое небо", в котором, как оказалось, ФАС усмотрело ограничение конкуренции. Он задался вопросом, а есть ли в правовом поле запретить все "оптом". В связи с этим Казарин призвал собрать представителей администрации города, Роспотребнадзора, ФАС, экологов, ученых и обсудить реальные и мнимые угрозы электромагнитного воздействия для благополучия города.

Инициативу депутата также для Piter.TV оценил эксперт.

Фото: ВКонтакте / Станислав Казарин