Эксперт прокомментировал инициативу запретить размещать антенные системы в Петербурге

Александр Кущак считает, что должен быть единый порядок размещения антенно-мачтовых сооружений на территории Петербурга.

Эксперт по беспроводной связи Юрий П. прокомментировал для Piter.TV слухи о негативном влиянии антенно-мачтовых сооружений, которые являются вышками сотовой связи. Сегодня депутат ЗакСа Александр Кущак предложил определить, кто их может устанавливать, и делать это лимитировано.

В соцсетях неоднократно появлялись жалобы на гигантские столбы. Эксперт отметил, что понять горожан можно, особенно тех, кто живет на верхних этажах.

Во-первых, мешают провода, во-вторых получают дозу радиочастотного излучения, но доза небольшая. Люди наносят больший вред сами себе тем, что носят по несколько гаджетов, ставят мощные роутеры в своих квартирах и прочее, прочее. Но, конечно, любая доза не принесет ничего хорошего. Все вроде хотят скоростной ине-т, но не хотят облучаться. Юрий П.

Наш собеседник отметил, что тенденция устанавливать повсеместно вышки и антенны есть уже на протяжении более 10 лет. В предложении депутата Кущака он видит попытку перенаправить финансовые потоки. Чтобы убрать кабели, нужно потратить средства. У телекоммуникационных компаний появляется возможность заработать деньги.

Что касается антенных установок, то для их установки нужно договариваться напрямую с владельцем, например, дома. То есть соответствующие документы несут, например, в ТСЖ и там уже получают разрешение. Город же от этого не получает ничего, а если разрешение будут выдавать на уровне города, то и деньги, соответственно, будут нести в инстанции выше.

Фото: ВКонтакте / Калининский район