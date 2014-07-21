В России 96% операторов связи намерены поднять цены в 2026 году

В 2026 году подавляющее большинство российских телеком-операторов (96 процентов) планируют повысить свои тарифы для потребителей на мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Соответствующей информацией поделились журналисты газеты "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическом агентством в сфере телекоммуникаций Telecom Daily. Исследование показало, что порядка половины операторов (48 процентов) намерены повысить цены на 5–10 процентов. Еще 16 процентов отечественных компаний рассматривают увеличение стоимости услуг связи более чем на 10 процентов. Эксперты указали, что значительно могут вырасти цены на комплексные пакеты услуг, а также на аренду защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа. Гражданам стоит ожидать увеличение прейскуранта на мобильную связь (60 процентов), облачные услуги и центры обработки данных (53 процентов), а также на фиксированный широкополосный доступ в интернет (50 процентов).

На росте цен сказывается инфляция затрат, включая трудности с развитием сетей. Антон Шульга, партнер Департамента финансового консультирования

Специалист уточнил, что развивать сети в России стало затруднительно из-за ограниченного доступа к технологиям и существующих логистических проблем. Согласно данным от Росстата, в текущем году абонентская плата за пакеты услуг сотовой связи продемонстрировала значительный рост (на 17,3 процентов).

