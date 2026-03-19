Жительница Тюмени стала фигуранткой уголовного дела о попытке теракта за поджог шкафов сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным следствия, женщина нашла подработку в мессенджере, где ей предложили вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Неизвестный куратор поручил ей поджечь уличные электрические шкафы сотовой связи. По его указанию гражданка вечером приехала по указанному адресу на окраине Тюмени, где облила керосином металлические ящики и подожгла их.

После инцидента женщина скрылась, но вскоре была задержана. Возбуждено уголовное дело. До избрания меры пресечения фигурантка задержана.

Видео: УМВД по Тюменской области