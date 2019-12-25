ЗакС предложил губернатору ввести мораторий на установку вышек сотовой связи

Жители Петербурга обращают внимание, что таких вышек становится больше.

Депутат "Единой России" Александр Кущак попросил губернатора Александра Беглова запретить устанавливать вышки сотой связи на территории города. Его запрос поддержали коллеги.

Парламентарий предложил ввести мораторий до утверждения единого порядка размещения антенно-мачтовых сооружений. Также, по его мнению, стоит определить список юридических лиц, которые могут устанавливать вышки. Количество конструкций должно быть лимитировано.

В депутатском запросе Кущак сослался на жалобы жителей Красногвардейского района. Одной из таких вышек, но в Калининском районе, Piter.TV посвятил репортаж.

Фото: Piter.TV