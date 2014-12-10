Депутаты не поддержали запрос Вишневского к губернатору о конкретных планах застройки Охтинского мыса

По словам инициатора запроса, он не смог узнать конкретные планы правительства.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский предложил коллегам обратиться к губернатору с вопросом о судьбе Охтинского мыса. По его словам, до настоящего момента никакой конкретики нет. Большинство парламентариев не поддержали его предложение направить депутатский запрос. Заседание проходит 1 июня в Мариинском дворце.

Вишневский отметил, что он неоднократно обращался к вице-губернатору Борису Пиотровскому, но так и не узнал, что именно и как планируется сохранить при застройке.

Денис Четырбок отметил, что в депутатском запросе содержатся новые вопросы, которые он ранее не задавал Пиотровскому. По его словам, сначала нужно отправить их, а затем направлять коллективное обращение.

Отметим, что запрос Вишневскому поддержали депутаты фракции "Справедливая Россия - За Правду".

По последней информации, на Охтинском мысу будет ландшафтный парк и общественная зона.

Видео: Telegram / Борис Вишневский