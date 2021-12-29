Пиотровский: на Охтинском мысу будет ландшафтный парк и общественная зона

Половину территории займут общественные зоны с ресторанами, выставочными залами, обзорной площадкой.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил о том, что "Газпром нефть" разработала новую концепцию проекта развития территория на Охтинском мысу. Члены рабочей группы из Минкульта и правительства РФ решили создать там исторический парк. Офис компании при этом не упоминается.

Проект предусматривает создание ландшафтного парка с благоустройством по внешнему контуру бывших фортификаций. Также будут установлены трехмерные информационные карты в виде макета крепости Ниеншанц, обозначены очертания Карлова бастиона.

Таким образом, ценные археологические находки будут сохранены с помощью современных технологий, включены в рекреационную зону и доступны для показа посетителям. Борис Пиотровский.

В историческом парке появится экспозиция, посвященная истории Охтинского мыса. Она станет частью будущего Музея археологии. Он будет работать на базе Музея истории Петербурга. Музей расположится в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. На эти цели отдадут 1500 квадратных метров площади.

Половину площади будут занимать общественные зоны. На территории ландшафтного парка, на котором высадят деревья и растения, будет обзорная площадка, зимний сад, выставочные залы, кафе и рестораны, а также бытовые сервисы.

Напомним, градозащитники много лет боролись за то, чтобы всю территорию мыса взяли под охрану. Экспертиза, проведенная по заказу Минкульта, показала, что историческую ценность представляют только 15% территории. Владимир Путин поручил разобраться, что же все-таки будет на участке, и предложил создать там музей-заповедник. Для этих целей была создана рабочая группа. В нее вошли представители Минкульта, правительства Петербурга, археологи, архитекторы и другие эксперты. По итогу заседаний, которых было несколько, группа пришла к выводу, что полностью отдавать мыс под создание музея-заповедника — нецелесообразно. Судя по словам Пиотровского, строительства офиса "Газпром нефти", который является собственником участка, все-таки не будет.

Фото: Piter.TV