На Охтинском мысе может появиться музей с историческим парком

Рабочая группа пришла к выводу, что оснований для строительства полноценного музея-заповедника нет, однако можно создать исторический парк и музей.

Во вторник, 7 декабря, министерство культуры отчиталось президенту России Владимиру Путину о вопросе создания историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Рабочая группа пришла к выводу, что оснований для строительства полноценного музея-заповедника нет, однако можно создать исторический парк и музей, пишет "Фонтанка".

На Охтинском мысе часть объектов была разрушена в процессе археологических раскопок или полностью утрачена в результате активной хозяйственной деятельности в XIX–XX веках. По мнению рабочей группы, сохранившуюся часть объектов можно музеефицировать при помощи создания исторического парка. Он будет выполнять сразу две функции: рекреации и историко-культурного просвещения.

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Фото: пресс-служба "Газпром Нефти"