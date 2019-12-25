Победители "Парада садов" высадили многолетники в Князь-Владимирском сквере

Клумбу сквера украшают синюха гибридная, физостегия виргинская и дельфиниум высокий.

В среду, 22 сентября, комитет по благоустройству подвел итоги ежегодного профессионального конкурса "Парад садов" и объявил победителей в шести номинациях.

Приморский парк Победы признали лучшим "Садом цветов", Выборгский сад победил в номинации "Уютный сад", Князь-Владимирский сквер занял призовое место в номинации "Исторический сад". Победу в номинации "Сад плюс" отдали скверу на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Самым "Креативным садом" стал сквер на улице Гастелло. Лучшим "Садом для всех" объявили сквер на Бестужевской улице.

Благодарственные письма направили ГУСПП "Красносельское" за благоустройство и оформление сквера на проспекте Ленина и СПХ "Фрунзенское" – за сквер на М. Балканской улице.

Церемония награждения прошла в Князь-Владимирском сквере, после торжественной части участники конкурса посадили многолетние растения. Теперь клумбу сквера украшают синюха гибридная, физостегия виргинская и дельфиниум высокий.

Конкурс "Парад садов" провели в седьмой раз с целью повысить профессиональный уровень цветочного оформления города, внедрить новые приемы и методы благоустройства.

Ранее мы писали, что безымянные скверы Петербурга получили названия.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга / Вконтакте