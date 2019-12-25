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Победители "Парада садов" высадили многолетники в Князь-Владимирском сквере
Сегодня, 14:32
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Победители "Парада садов" высадили многолетники в Князь-Владимирском сквере

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Клумбу сквера украшают синюха гибридная, физостегия виргинская и дельфиниум высокий.

В среду, 22 сентября, комитет по благоустройству подвел итоги ежегодного профессионального конкурса "Парад садов" и объявил победителей в шести номинациях. 

Приморский парк Победы признали лучшим "Садом цветов", Выборгский сад победил в номинации "Уютный сад", Князь-Владимирский сквер занял призовое место в номинации "Исторический сад". Победу в номинации "Сад плюс" отдали скверу  на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Самым "Креативным садом" стал сквер на улице Гастелло. Лучшим "Садом для всех" объявили сквер на Бестужевской улице. 

Благодарственные письма направили ГУСПП "Красносельское" за благоустройство и оформление сквера на проспекте Ленина и СПХ "Фрунзенское" – за сквер на М. Балканской улице.

Церемония награждения прошла в Князь-Владимирском сквере, после торжественной части участники конкурса посадили многолетние растения. Теперь клумбу сквера украшают синюха гибридная, физостегия виргинская и дельфиниум высокий.

Конкурс "Парад садов" провели в седьмой раз с целью повысить профессиональный уровень цветочного оформления города, внедрить новые приемы и методы благоустройства.

Ранее мы писали, что безымянные скверы Петербурга получили названия.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга / Вконтакте

Теги: князь-владимирский сквер, парад садов, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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