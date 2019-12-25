Безымянные скверы Петербурга получили названия

Соответствующее постановление подписал губернатор.

Во вторник, 21 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий безымянным городским скверам. По его словам, в прошлом году появилось 30 новых общественных пространств, а в этом должно появиться около 40.

Название получил сквер у дома №55 на Наличной улице, теперь он называется Анфисин сад – в честь учительницы биологии Анфисы Семеновой-Тян-Шанской, заложившей в 1953 году мемориальный яблоневый сад в память о погибших в годы блокады. На улице Белы Куна теперь сквер Псковских Десантников, который увековечит память воинов-десантников шестой парашютно-десантной роты. Солдаты погибли в Чечне в 2000 году.

Безымянный сквер на набережной реки Смоленки теперь будет носить название Голодаевский сквер в честь исторического названия Голодай (так раньше называли остров Декабристов). Сквер Метеорологов теперь располагается на Песочной набережной. Зеленой зоне дали имя в честь старейшей метеорологической станции, которая располагается недалеко от сквера.

Также дали названия скверам на Суворовском проспекте, в Петергофе, в поселке Шушары и в других районах города.

Ранее мы писали, что в Высоцке торжественно открыли сквер Победы.

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