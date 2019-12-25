В Высоцке торжественно открыли сквер Победы

Почетными гостями стали родственники Героя Советского Союза Кузьмы Высоцкого, чьим именем в 1948 году был назван город: внуки, правнуки и праправнуки.

В Высоцке состоялось торжественное открытие сквера Победы, посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие жители и гости города, военнослужащие, кадеты, представители поисковых отрядов, глава муниципального образования Игорь Ерофеев, глава администрации Высоцкого поселения Сергей Сахаровский. Почетными гостями стали родственники Героя Советского Союза Кузьмы Высоцкого, чьим именем в 1948 году был назван город: внуки, правнуки и праправнуки.

С открытием сквера Победы собравшихся поздравил глава администрации поселения Сергей Сахаровский.

Правнучка Героя Советского Союза К.Д. Высоцкого Екатерина Невская от лица родственников поблагодарила всех, кто принимал участие в создании сквера.

Спасибо, что вы сохраняете память героев, сражавшихся и павших за Родину. Пусть этот сквер станет символом мужества и отваги наших дедов и прадедов. Екатерина Невская, правнучка Героя Советского Союза Кузьмы Высоцкого

Право разрезать символичную красную ленту было предоставлено внучке Героя Наталье Макушевой, главе администрации Высоцкого поселения Сергею Сахаровскому и замкомандира поискового отряда "Космос" Михаилу Шипенко.

Сквер Победы визуально он разделен на три зоны. В зоне отдыха обустроена альпийская горка, установлены скамейки и урны, а в детской – игровое оборудование.

В исторической части сквера установлен гранитный памятник боевому катеру – бронированному морскому охотнику, участвовавшему в сражениях в июле в 1944 года и подбитому у острова Игривый. На мемориальных плитах увековечены имена воинов.

Осенью в Каменногорске завершат благоустройство центрального парка.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО