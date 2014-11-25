Осенью в Каменногорске завершат благоустройство центрального парка

Часть парка благоустроили еще в 2020-м году.

В Каменногорске Выборгского района продолжают благоустраивать центральный городской парк. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Работы проводятся в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды".

В прошлом году в парке появилась сцена с местами для зрителей, лавочки-качели, детский игровой городок, а также зелень — новые деревья и кустарники. Сейчас начался второй этап благоустройства. В ходе работ специалисты обустроят пешеходные дорожки и установят светодиодные фонари. Планируется, что парк преобразится уже осенью этого года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Выборге завершается благоустройство Садового сквера.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО