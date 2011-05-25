В Выборге завершается благоустройство Садового сквера

Работы велись на протяжении всего летнего сезона.

В Выборге завершаются работы по благоустройству части Садового сквера. Они проводятся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрация МО "Выборгский район" ЛО.

Объект посетили представители районного комитета городского хозяйства и отдела благоустройства, технадзора, комитета по управлению муниципальным имуществом, депутатского корпуса города Выборга, а также коммунальных служб. Они проверили, как ведутся работы.

Прошедшим летом в сквере сделали новые пешеходные дорожки, установили современное освещение, обустроили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием. Кроме того, там появилась сцена. Специалисты высадили по тысяче саженцев спиреи, кизильника, по 20 саженцев дуба, липы и барбариса. Вход украсят конструкции-перголы.

До окончания работ в сквере установят лавочки и урны на центральных и боковых аллеях. Лавочки будут выполнены в виде полукруглых диванов и кресел. Ранее в Выборге еще не было подобных скамеек.

Работы должны завершиться до конца октября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Смоляном мысе в Выборге продолжается благоустройство.

Видео: МГ "Наш город"