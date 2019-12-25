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На Смоляном мысе в Выборге продолжается благоустройство
Сегодня, 17:19
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На Смоляном мысе в Выборге продолжается благоустройство

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После окончания работ схема движения на улице Штурма и Апраксина будет изменена.

В Выборге продолжается благоустройство Смоляного мыса. О ходе работ рассказала пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сейчас ремонт дороги проводится на улице Штурма. Также там строят электролинии. Пешеходные дорожки до здания Архива уже сделаны. Гравийную дорогу предстоит закатать в асфальт, проложить пешеходные дорожки, установить объекты уличного освещения до Островной улицы. 

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области, куратора Выборгского района Романа Маркова, в результате всех работ получится законченный ансамбль из набережной мыса, закольцованной с улицей Штурма. Схема дорожного движения будет изменена. 

Благоустройство осуществляется при софинансировании региона

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" 

Теги: благоустройство, смоляной мыс
Категории: Выборг, Лента новостей,

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