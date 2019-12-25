На Смоляном мысе в Выборге продолжается благоустройство

В Выборге продолжается благоустройство Смоляного мыса. О ходе работ рассказала пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Сейчас ремонт дороги проводится на улице Штурма. Также там строят электролинии. Пешеходные дорожки до здания Архива уже сделаны. Гравийную дорогу предстоит закатать в асфальт, проложить пешеходные дорожки, установить объекты уличного освещения до Островной улицы.
По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области, куратора Выборгского района Романа Маркова, в результате всех работ получится законченный ансамбль из набережной мыса, закольцованной с улицей Штурма. Схема дорожного движения будет изменена.
Благоустройство осуществляется при софинансировании региона
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"
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