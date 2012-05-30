В Высоцке появилась площадка для выгула собак

Территория площадью 20х30 метров обнесена высоким забором, изготовленным из металлической сетки, и поделена на две зоны.

В Высоцке в рамках областного закона №3-ОЗ о реализации инициатив населения завершилось строительство площадки для выгула собак.

Территория площадью 20х30 метров обнесена высоким забором, изготовленным из металлической сетки, и поделена на две зоны: на одной – естественный газон, на другой установлены снаряды для тренировки животных. Также на площадке есть скамейки, урны, обустроено наружное освещение.

С учетом пожеланий граждан принято решение о строительстве именно площадки для выгула собак. Теперь она в свободном доступе 24 часа в сутки. Надеюсь, что хозяева собак и их питомцы по достоинству оценят благоустроенную территорию и будут бережливо относиться к ней. Сергей Сахаровский, глава администрации Высоцкого поселения

Средства на строительство объекта были выделены из областного и местного бюджетов.

Ранее АПК Выборгского района подвел итоги года.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО