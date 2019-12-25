АПК Выборгского района подвел итоги года

Начальник отдела аграрной политики районной администрации Елена Мерзликина отметила, что по общему объему реализованной сельскохозяйственной продукции Выборгский район занимает второе место в регионе.

В СПК "Рябовский" прошло итоговое заседание совета директоров агропромышленного комплекса Выборгского района, в котором приняли участие первый замглавы районной администрации Михаил Павлов, глава администрации Приморского поселения Евгений Шестаков. В приветственном слове к собравшимся Михаил Павлов отметил, что сельское хозяйство является одним из важных направлений в Выборгском районе.

Развитию АПК районная администрация уделяет особое вниманием. Мы гордимся результатами вашей работы, ведь выборгские аграрии традиционно занимают лидирующие позиции в регионе по ряду показателей. Михаил Павлов, первый замглавы районной администрации

Евгений Шестаков сообщил, что в Приморском поселении сельское хозяйство успешно развивается. Помимо уже действующих сельхозпредприятий в ближайшее время откроется новое – по выращиванию ягод. Он поблагодарил аграриев за их непростую и очень важную работу.

Начальник отдела аграрной политики районной администрации Елена Мерзликина отметила, что по общему объему реализованной сельскохозяйственной продукции Выборгский район занимает второе место в регионе. Кроме того, аграрии района являются лидерами по выращиванию товарной рыбы – 46,9 % от общего объема, производимого в Ленобласти, и производству яйца - 42,8 % (2 место).

В текущем году в молочном животноводстве наиболее высокие результаты по продуктивности дойного стада достигнуты в СПК "Рябовский" и в СПК "Поляны".В птицеводстве основной объем производства яиц и мяса птицы – у АО "Птицефабрика Роскар". За 12 месяцев 2021 года здесь планируется произвести 1 млрд 370 млн штук яиц (106,4% к тому же периоду 2020 года).

Также Елена Мерзликина рассказала о бюджетной поддержке сельхозпредприятий в 2021 году. Из бюджетов разного уровня было выделено 375 млн рублей. Субсидии получили 19 предприятий и 44 граждан, ведущих сельскохозяйственную деятельность. Из консолидированного бюджета муниципального образования "Выборгский район" на развитие сельского хозяйства и сельских территорий направлено 33,6 млн рублей.

Ранее в Выборге прошло заседание совета по межнациональным отношениям.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО