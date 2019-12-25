В Выборге прошло заседание совета по межнациональным отношениям

Валерий Савинов обратился с просьбой к участникам встречи продумать и представить свои предложения и пожелания по сохранению национально-культурных традиций.

Состоялось заседание совета по межнациональным отношениям при главе администрации МО "Выборгский район". В нем приняли участие представители местных национально-культурных общественных организаций, а также глава районной администрации Валерий Савинов, его заместитель Андрей Голобородько, председатель комитета по внутренней политике и международным связям Владимир Васильев.

Валерий Савинов поблагодарил членов Совета за активное участие во всех делах и мероприятиях, проводимых администрацией Выборгского района. Также он выразил намерение строить работу Совета таким образом, чтобы способствовать созданию более прочного многонационального сообщества в нашем районе, включающего представителей всех национальностей.

Наши жители, в особенности подрастающее поколение, должны знать о многообразии культур и традиций представителей разных народов, работающих и живущих на выборгской земле. Валерий Савинов, глава районной администрации

Валерий Савинов обратился с просьбой к участникам встречи продумать и представить свои предложения и пожелания по сохранению национально-культурных традиций, развитию этнокультурного сотрудничества для определения приоритетных направлений работы. Особое внимание обратить на патриотическое воспитание молодежи.

Также в Выборге презентовали новые туробъекты и проекты.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО